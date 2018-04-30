Семьи россиян с детьми освободят от налогов

11:59 30 апреля 2018 0

Инициатива должна помочь решить демографическую проблему Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России все семьи с детьми могут быть освобождены от налога на недвижимость. Письмо с соответствующей просьбой президенту России Владимиру Путину направила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она считает, что данная мера может быть еще одним способом поддержки семей с детьми и преодоления демографического кризиса. «Прошу Вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», — приводит текст письма RT.

Волынец пояснила, что от налога должна быть освобождена одна единица недвижимого имущества и один участок. Ограничение предлагается ввести, чтобы у недобросовестных граждан не было соблазна переписывать свою недвижимость на семьи с детьми для уклонения от платежей.

Ранее сообщалось, что объектами налогообложения в России станут все капитальные постройки, включая бани и гаражи. Поводом для налоговиков станет запись о имуществе в Едином госреестре недвижимости, пишет «Русская планета». Отмечается, что данные могут попасть в реестр даже без ведома собственников — власти смогут использовать аэросъемку и не заходить на сами участки.