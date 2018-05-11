Россияне назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию

Больше половины опрошенных россиян (53%) считают настоящий пенсионный возраст оптимальным, и всего 6% готовы к увеличению показателя в пользу экономики страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter.
За снижение возраста заслуженного выхода на пенсию проголосовали 35% респондентов. Еще 6% затруднились дать ответ, передает «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что в опросе приняли участие 7 тысяч 872 российских работника из разных регионов.
По информации РИА «Новости», больше всего инициативу увеличения пенсионного возраста в России поддержали жители Тюменской и Тверской областей, а также Красноярского края. В уральском регионе чаще всего об этом высказывались 12% респондентов.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил о пенсионной реформе, писала «Русская планета». По его словам, власти уже прошли стадию экспертиз и теперь переходят к обсуждению реформы на законодательном уровне. Премьер не уточнил, на сколько именно будет поднята планка. «URA.RU» сообщало, что в России станет больше работающих пенсионеров. По прогнозам, наша страна скоро поддержит тренд мирового рынка труда.