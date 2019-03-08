Во Франции заявили о «катастрофических последствиях» санкций против России

Антироссийскими санкциями Европа навредила сама себе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-кандидатка в президентки Франции, депутатка Национального собрания страны Марин Ле Пен напомнила о «катастрофических последствиях» антироссийских санкций. Она призвала европейских политиков не повторять ту же ошибку в ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза.

«Санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики», — приводит РИА «Новости» слова Ле Пен. «Теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании», — предостерегала политическая деятельница.

Речь идет о мерах, которые страны ЕС планируют ввести против Великобритании из-за Brexit. Ле Пен подчеркнула, что санкции отношении Лондона ударят по европейской экономике, и привела в пример итоги действий против Москвы. «Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям», — подчеркнула Ле Пен.

Ранее лидерка правой партии «Национальное объединение» Ле Пен предложила включить Россию в состав стран НАТО, напоминает «Национальная служба новостей». А альянсу в целом она предложила бороться и исламизмом.