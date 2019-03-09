Арестован экс-замглавы Росгеологии, уволенный за секс-скандал

Домодедовский суд Подмосковья арестовал на два месяца бывшего заместителя главы корпорации «Росгеология» Руслана Горринга. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, передает «Говорит Москва»
Между тем адвокат Руслана Горринга Николай Казанцев отрицает обвинения в адрес своего подзащитного. Горринг был задержан в Домодедово по обвинению в особо крупном мошенничестве. «Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению», — сообщил Казанцев на заседании суда, пишет РИА «Новости».
Горринга задержали в московском аэропорту Внуково 8 марта при попытке улететь в Сочи. Мужчина купил билеты на три рейса и пошел на регистрацию, пропустив первые два вылета. Во время оформления его задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска. Горринг может быть причастен к мошенничеству, связанному с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.