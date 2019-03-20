«Нож в горло» помешал Фельгенгауэр стать главным редактором «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов рассказал, почему на «Эхе Москвы» не сменился главный редактор Фото: Анна Майорова © URA.RU

На выборы главного редактора радиостанции «Эха Москвы» 14 марта изначально должен был идти не Алексей Венедиктов, а Татьяна Фельгенгауэр — ведущая, на которую в 2017 году было совершено нападение. Но именно это происшествие изменило планы и ее, и редакции.

Как пояснил Венедиктов в эфире программы «На троих» на RTVI, еще в 2014 году, когда его переизбрали на пост главреда в пятый раз, он пообещал Фельгенгауэр, что поддержит ее на следующих выборах. На тот момент она занимала пост его заместителя.

Однако в 2017 году «случился нож в горло», что «переменило» и Фельгенгауэр, и редакцию радиостанции, которая, по словам Венедиктова, до сих пор не оправилась от происшествия. При этом, по его словам, расследование покушения на сотрудницу было «замято».

23 октября 2017 года, напомним, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ранил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Психиатры поставили нападавшему диагноз параноидная шизофрения. В мае 2018 года суд суд отправил Грица на принудительное психиатрическое лечение.