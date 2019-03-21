Экономист назвал потолок укрепления рубля

Максимальный потолок роста отечественной валюты — 61,5 рубля за доллар, заявил аналитик «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. По его мнению, продолжающееся падение доллара обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5%.
«Отмечу, что доллар сейчас падает ко всем валютам. Нижняя его планка — это 61,5 рубля», — пояснил он. Экономист добавил, что снижение курса американской валюты будет недолгим, после чего снова начнется рост.
21 марта доллар на торгах Московской биржи опустился ниже 64 рублей. Последний раз американская валюта была на этом уровне в августе прошлого года, после чего рубль начал резко падать в цене.
«Какое-то время рубль будет укрепляться, но потом вернется обратно. Сыграют роль санкции, которые введут весной США в отношении России. Также на изменение курса повлияет и замедляющийся рост цен на нефть, которая помогает российской валюте», — добавил Голубовский. По мнению эксперта, доллар ниже 65 рублей — хороший повод для покупки, потому что потом он вернется обратно.