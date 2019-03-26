В Москве задержали рабочих, пытавшихся украсть кабель правительственной связи возле Кремля

Один из рабочих нырнул в реку, чтобы скрыться от сотрудников ФСО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральной службой охраны РФ были задержаны рабочие, которые пытались украсть кабель правительственной связи возле Кремля. Об этом сообщил замначальника центра по связям с общественностью ФСО Денис Симонов. Инцидент произошел на Большом Москворецком мосту, где ведутся ремонтные работы.

«Злоумышленники были задержаны с поличным», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Симонова. Он также добавил, что один из рабочих в попытках скрыться нырнул в Москву-реку, но все равно был пойман.

Ремонт на Большом Москворецком мосту начался осенью 2018-го года, напоминает РБК. Завершить работы планируется в конце 2019-го.