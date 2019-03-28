В Госдуме оценили идею удлинить рабочую неделю миллионам россиянок

Депутат Госдумы от «Единой России», федеральный координатор партийного проекта «Российское село» Владимир Плотников раскритиковал идею Минтруда отменить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности.
По словам парламентария, увеличение рабочих часов коснутся почти каждой сельской семьи, а помимо основной работы сельские женщины несут «существенную нагрузку по хозяйству». «Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», — приводит РИА «Новости» слова Плотникова.
Идея Министерства труда, как считает депутат, может подорвать доверие к работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство. К примеру, уже с 2020 года финансирование социальной сферы села, по его словам, резко возрастет.
Ранее стало известно, что Минтруд занимает проработкой вопроса об удлинении рабочей недели для сельских женщин (36 вместо 40 часов). В ведомстве это называют «устаревшей нормой», однако эксперты отнеслись к идеи скептически: условия труда на селе остаются тяжелыми, а увеличение рабочих часов спровоцирует безработицу на предприятиях.