27 марта 2019

В Госдуме оценили идею удлинить рабочую неделю миллионам россиянок

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 00:59
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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, коровы, доярка
Идея Минтруда может спровоцировать безработицу в сельской местностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России», федеральный координатор партийного проекта «Российское село» Владимир Плотников раскритиковал идею Минтруда отменить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности.

По словам парламентария, увеличение рабочих часов коснутся почти каждой сельской семьи, а помимо основной работы сельские женщины несут «существенную нагрузку по хозяйству». «Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», — приводит РИА «Новости» слова Плотникова.

Идея Министерства труда, как считает депутат, может подорвать доверие к работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство. К примеру, уже с 2020 года финансирование социальной сферы села, по его словам, резко возрастет.

Ранее стало известно, что Минтруд занимает проработкой вопроса об удлинении рабочей недели для сельских женщин (36 вместо 40 часов). В ведомстве это называют «устаревшей нормой», однако эксперты отнеслись к идеи скептически: условия труда на селе остаются тяжелыми, а увеличение рабочих часов спровоцирует безработицу на предприятиях.

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