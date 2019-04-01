Экс-жена Безрукова объяснила, зачем отправилась на необитаемый остров

Бывшая супруга актера Сергея Безрукова Ирина решила участвовать в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», чтобы переосмыслить свою жизнь. По ее словам, она до сих пор не оправилась от потери сына, и поэтому хотела найти на необитаемом острове гармонию.
«Потеряла свою гармонию в тот ужасный 2015 год. Но зарядилась энергией от молодежи на острове. Осознала, что возрастные „заморочки“ — ерунда, что нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни», — цитирует Безрукову издание StarHit.
Андрей Ливанов, единственный сын Ирины Безруковой, умер четыре года назад. Молодой человек несколько дней не отвечал на звонки и не выходил на работу. Спасатели МЧС взломали дверь и обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Выяснилось, что незадолго до трагедии Ливанов жаловался на высокую температуру и общее недомогание.
Реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стартовало в марте 2019 года. 16 участников живут на острове Палаван (Филиппины). Все они борются за главный приз проекта в 2 млн рублей.