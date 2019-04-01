Экс-жена Безрукова объяснила, зачем отправилась на необитаемый остров

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 14:55
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Ирина Безрукова: «Я до сих пор не оправилась от потери сына, поэтому решила поехать на необитаемый остров»фото: kino-teatr.ru

Бывшая супруга актера Сергея Безрукова Ирина решила участвовать в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», чтобы переосмыслить свою жизнь. По ее словам, она до сих пор не оправилась от потери сына, и поэтому хотела найти на необитаемом острове гармонию.

«Потеряла свою гармонию в тот ужасный 2015 год. Но зарядилась энергией от молодежи на острове. Осознала, что возрастные „заморочки“ — ерунда, что нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни», — цитирует Безрукову издание StarHit.

Андрей Ливанов, единственный сын Ирины Безруковой, умер четыре года назад. Молодой человек несколько дней не отвечал на звонки и не выходил на работу. Спасатели МЧС взломали дверь и обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Выяснилось, что незадолго до трагедии Ливанов жаловался на высокую температуру и общее недомогание.

Реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стартовало в марте 2019 года. 16 участников живут на острове Палаван (Филиппины). Все они борются за главный приз проекта в 2 млн рублей.

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