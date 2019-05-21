В Совете безопасности ООН заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о языке. Против предложения Москвы выступили шесть западных стран.
США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия отказались рассматривать закон, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко об украинском языке, суть которого сводится к тому, что в стране предусматривается использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, пишет «
Обоснования на Совете необходимость обсуждения этого вопроса постпред России при ООН Василий Небензя, отметил, что на Украине «вводится языковая инквизиция». «На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы», — приводит слова Небензи RT. В МИД РФ, как отмечает Nation News считают, что закон Порошенко противоречит духу Минских договоренностей.