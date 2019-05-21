В ООН отказались пересматривать статус украинского языка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Совете безопасности ООН заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о языке. Против предложения Москвы выступили шесть западных стран.

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия отказались рассматривать закон, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко об украинском языке, суть которого сводится к тому, что в стране предусматривается использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Обоснования на Совете необходимость обсуждения этого вопроса постпред России при ООН Василий Небензя, отметил, что на Украине «вводится языковая инквизиция». «На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы», — приводит слова Небензи RT. В МИД РФ, как отмечает Nation News считают, что закон Порошенко противоречит духу Минских договоренностей.