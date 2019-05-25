24 мая 2019

Коренной народ России заставляют в суде доказывать происхождение

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 04:00
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Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, оружие, охотник, ружье, абориген, ханты, кмнс, человек с ружьем, коренные жители, палец на курке
Охотникам саами запретили ходить на зверя без лицензииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Народ саами, проживающий в Мурманской области, вынужден в суде доказывать свое происхождение, чтобы получить право на промысел без лицензии. Совет получить справку в судебных инстанциях саами дал региональный уполномоченный по правам человека Михаил Шилов.

Саамский активист Андрей Данилов пожаловался омбудсмену на то, что его ущемляют в праве на промысел, так как в этом году Минприроды отказалось ставить отметку в охотничьем билете. Шилов в ответ на обращение мужчины написал, что ему лучше обратиться в суд с «целью решения вопроса отнесения к коренным малочисленным народам», пишет «Новая газета».

У Данилова, между тем в документах в (свидетельство о рождении и свидетельстве о браке) четко прописано, что он является саамом. «Получается, одной рукой гарантируя коренному народу право на промысел, другой государство это право забирает, вынуждая людей платить за него», — подчеркивают журналисты издания.

На данный момент в России проживают не более двух тысяч представителей народа саами.

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