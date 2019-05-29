Авиакомпании срывают майский указ Путина из-за цен на топливо

Авиакомпании заявили, что рост цен на топливо мешает исполнению майского указа президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Растущие цены на топливо усложняют выполнение майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных авиаперевозок. Об этом сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в своем обращении к вице-премьеру Юрию Трутневу.

В АЭВТ входит 27 ведущих авиакомпаний России, в том числе «Уральские авиалинии» и Utair. В 2018 году затраты компаний на авиатопливо увеличились на 44%, приводит РБК данные, указанные в обращении.

Авиакомпании отмечают, что в отдаленных регионах России стоимость топлива заметно выше, чем в европейской части. На Камчатке на декабрь 2018 года стоимость керосина составила около 77,2 тыс. рублей за тонну, в то время как в центральной части страны топливо стоило 46,86 тыс. рублей. В первом квартале 2019 года затраты на топливо стали выше еще на 5-10%.

Долю региональных перевозок на рынке Путин поручил довести к 2024 году до 50%. В 2017 году этот показатель составил 23%. Для поддержки авиакомпаний в начале апреля Минфин согласился обнулить НДС на внутрироссийские полеты в обход Москвы. Такая мера должна повысить спрос на региональные рейсы и разгрузить московские аэропорты. По некоторым данным, обнуление НДС может поспособствовать увеличению пассажиропотока минимум на 13%.

В апреле камбин выделил 2,5 млрд на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, уточняет агентство Nation News. Благодаря этому, перелетом на льготных условиях могут воспользоваться не менее 378 тысяч пассажиров.