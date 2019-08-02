Дым от лесных пожаров в Сибири дошел до Канады и США

Дым от пожаров достиг нескольких регионов Америки Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Дым от лестных пожаров в Сибири достиг западного побережья Канады и Соединенных Штатов Америки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA, опубликованные на сайте ведомства.

«Дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть на востоке России, на Аляске (возможно, там он смешался с дымом от местных пожаров), на западном побережье Канады (и над восточной частью Тихого океана), а так же над Ванкувером и Сиэтлом», — говорится в сообщении.

Ранее, как напоминает RT, следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Подозреваемыми проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, которые в свое время не приняли мер на ликвидацию лесных пожаров и тем самым допустили распространение огня. Сейчас огонь распространился на площади около трех миллионов гектаров. В огне оказались леса Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии.