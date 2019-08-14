Пародию на Владимира Зеленского выпустили участники шоу «Вечерний квартал» и «Студии Квартал 95» Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Студия «Квартал 95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.

«Нынешний президент сейчас не „по девочкам“. Он сейчас в основном „по таможенникам“, полиции», — пошутили участники шоу «Вечерний квартал». Пародию на украинского лидера Владимира Зеленского юмористы показали на своем концерте в Одессе. Также в ходе выступления артисты высмеяли излишнюю привязанность главы офиса (администрации) президента Андрея Богдана к главе государства.

В апреле «Квартал 95» сообщил, что Зеленский после избрания на пост президента Украины выйдет из проектов студии, где был режиссером-постановщиком, ведущим и главным актером, напоминает «Утро.ру». В мае был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие. Позднее на Украине был официально объявлен масштабный «народный кастинг» на роль Зеленского. «Квартал 95» сообщал, что в «конкурсе пародистов Зеленского» может поучаствовать любой человек, у которого голосом «с хрипцой».