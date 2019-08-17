16 августа 2019

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Туристы из России ждали вылета порядка 16 часовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские туристы, застрявшие в турецкой Анталье из-за задержки рейса авиакомпании Nordwind, приземлились в Санкт-Петербурге. Пассажирам пришлось ждать вылета 16 часов.

«Туристы вылетели рейсом авиакомпании Nordwind», — передает RT. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет приземлился во втором часу ночи, хотя его прибытие планировалось около 11 утра.

Вылета в Россию ожидали порядка 400 туристов. Рейс откладывался с шести часов утра, причины не назывались. Еду и воду россиянам предоставили лишь в восемь часов вечера, уточняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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