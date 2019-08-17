Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели домой

Туристы из России ждали вылета порядка 16 часов
Российские туристы, застрявшие в турецкой Анталье из-за задержки рейса авиакомпании Nordwind, приземлились в Санкт-Петербурге. Пассажирам пришлось ждать вылета 16 часов.
«Туристы вылетели рейсом авиакомпании Nordwind», — передает RT. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет приземлился во втором часу ночи, хотя его прибытие планировалось около 11 утра.
Вылета в Россию ожидали порядка 400 туристов. Рейс откладывался с шести часов утра, причины не назывались. Еду и воду россиянам предоставили лишь в восемь часов вечера, уточняет «