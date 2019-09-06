Лукашенко потребовал от России «не гнобить» Белоруссию

Александр Лукашенко называет Россию «старшим братом» Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы «старший брат» страны — Россия — «не гнобил и не наклонял» Белоруссию, а поддерживал своего «младшего брата» в трудную минуту. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от него, чтобы это был старший брат», — цитирует издание белорусского лидера. При этом Лукашенко отметил, что белорусы «никогда не позволят предать Россию».

Президент Белоруссии также отметил, что в двусторонних отношениях иногда появляются проблемы, но они, по его словам, возникают «не с россиянами». Лукашенко в то же время отверг обвинения в том, что во внешней проблеме Минск развернулся на запад, заявив, что придерживается «многовекторности», как это делает Россия.

Ранее Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия вынужденно закрыла границу с Украиной. Причиной стал резкий рост контрабанды оружия, пишет «Национальная служба новостей».