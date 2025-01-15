Фицо предложил дать пощечину школьнику с лентой в цветах флага Украины

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Фицо заявил, что школьника нужно лишить награды за его поступок
Фицо заявил, что школьника нужно лишить награды за его поступок Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал дать пощечину школьнику Симону Оманику, который отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини в ходе церемонии награждения победителей олимпиад и медалистов. На груди подростка была лента в цветах флага Украины.

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства <...> я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено...» — написал Фицо в своих соцсетях. Также он назвал Оманика, на груди которого была лента в цветах флага Украины, наглым подростком, которому следует дать пощечину. Премьер подчеркнул, что такое поведение не достойно уважения.

Сам школьник обозвал Пеллегрини популистом, мошенником и лжецом. Он заявил, что пожать руку президенту было бы неправильно.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал дать пощечину школьнику Симону Оманику, который отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини в ходе церемонии награждения победителей олимпиад и медалистов. На груди подростка была лента в цветах флага Украины. «Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства <...> я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено...» — написал Фицо в своих соцсетях. Также он назвал Оманика, на груди которого была лента в цветах флага Украины, наглым подростком, которому следует дать пощечину. Премьер подчеркнул, что такое поведение не достойно уважения. Сам школьник обозвал Пеллегрини популистом, мошенником и лжецом. Он заявил, что пожать руку президенту было бы неправильно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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