Фицо предложил дать пощечину школьнику с лентой в цветах флага Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал дать пощечину школьнику Симону Оманику, который отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини в ходе церемонии награждения победителей олимпиад и медалистов. На груди подростка была лента в цветах флага Украины.
«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства <...> я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено...» — написал Фицо в своих соцсетях. Также он назвал Оманика, на груди которого была лента в цветах флага Украины, наглым подростком, которому следует дать пощечину. Премьер подчеркнул, что такое поведение не достойно уважения.
Сам школьник обозвал Пеллегрини популистом, мошенником и лжецом. Он заявил, что пожать руку президенту было бы неправильно.
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