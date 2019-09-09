Курскую область возглавит бывший чиновник правительства

Роман Старовойт в прошлом работал в Минтрансе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Курской области подошли к концу выборы губернатора. В гонке, по подсчетам избиркома, лидирует бывший замминистра транспорта России, врио главы региона Роман Старовойт.

Выдвиженца «Единой России» Старовойта, по итогам обработки 100% протоколов, поддержали 81,1% избирателей. Кандидат от КПРФ, омбудсмен Курской области Владимир Фирсов получил 5,6% голосов, а представитель ЛДПР Владимир Федоров -5,4%. Делегированная партией «Зеленые» Татьяна Черникова набрала по итогам выборов 3,2%, а справедливоросс Николай Карцев заручился поддержкой всего 3,1% избирателей.

Романа Старовойта, ранее возглавлявшего Росавтодор и работавшего замминистра транспорта, официально назначили врио главы Курской области 11 октября 2018 года по решению российского президента Владимира Путина. Старовойт тогда пришел на смену Александру Михайлову, руководившему Курской областью на протяжении 18 лет.