Минтруд открестился от законопроекта о защите пенсий россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионный фонд
СМИ сообщили, что сменить пенсионный фонд можно будет только в ПФРФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минтруд не готовит законопроект, чтобы помочь гражданам сохранить инвестиционный доход при смене пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.

«Это именно предложение. Министерство не готовит законодательных инициатив по этому поводу», — отметили в ведомстве. Министерство поддерживает улучшение схемы по смену пенсионного фонда, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщало «URA.RU», в СМИ появилась информация о готовящемся законопроекте, который позволит гражданам сохранить инвестиционный доход при переходе в другой пенсионный фонд. Сообщалось, что Минтруд запретит привлекать к этой деятельности агентов и посредников. Таким образом, граждане могли бы сами оформлять заявку о смене ПФ в Пенсионном фонде России или на сайте Госуслуг.

В 2018 году россияне потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий из-за досрочного перехода в другие пенсионные фонды. В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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