Минтруд открестился от законопроекта о защите пенсий россиян

Минтруд не готовит законопроект, чтобы помочь гражданам сохранить инвестиционный доход при смене пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.
«Это именно предложение. Министерство не готовит законодательных инициатив по этому поводу», — отметили в ведомстве. Министерство поддерживает улучшение схемы по смену пенсионного фонда, отмечает ТАСС.
Как ранее сообщало «URA.RU», в СМИ появилась информация о готовящемся законопроекте, который позволит гражданам сохранить инвестиционный доход при переходе в другой пенсионный фонд. Сообщалось, что Минтруд запретит привлекать к этой деятельности агентов и посредников. Таким образом, граждане могли бы сами оформлять заявку о смене ПФ в Пенсионном фонде России или на сайте Госуслуг.
В 2018 году россияне потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий из-за досрочного перехода в другие пенсионные фонды. В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.