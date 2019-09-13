Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографии из ЗАГСа со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
«Мы и наши свидетели: [художник Андрей] Бартенев — со стороны невесты. <…> С родителями», — подписала фотографии Собчак в Telegram. Бартенев появился на церемонии в ярком образе — платье-трансформере из женских «голов».
Свадьба Собчак и Богомолова проходит 13 сентября. На торжество приглашено около 300 гостей. Ранее Собчак делилась фотографией символичных браслетов к свадьбе, передает агентство Nation News.
Для обоих молодоженов это уже второй по счету брак. Богомолов развелся со своей первой женой, актрисой Дарьей Мороз, в прошлом году, Собчак рассталась с первым мужем, Максимом Виторганом, в июне этого года на фоне слухов об отношениях с Богомоловым, напоминает «Национальная служба новостей».