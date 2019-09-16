15 сентября 2019

В интернет утекли сведения о 14 миллионах компаний и покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
Компания, допустившая утечку, винит в ней хакеровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете оказались 14 миллионов данных о юридических и физических лицах. Утечка информации в сеть произошла по вине оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас», сервер которого стал общедоступным на три дня.

Гендиректор «Дримкас» Павел Толстоносов рассказал, что сбой произошел из-за кибератак на сервер. «Проводится дополнительный аудит и модернизация системы безопасности», — цитируют начальника компании «Известия». При этом эксперты издания не верят, что причина утечки сведений связана с атакой хакеров.

Информация, попавшая в интернет, включает в себя адреса, названия компаний, почты и номера телефонов. Кроме того, злоумышленники получили данные о покупках в магазине и уплаченных налогах.

Федеральная налоговая служба подтвердила, что в открытый доступ фискальные данные попали впервые. Компанию «Дримкас», виновную в потере данных, ждет штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, если утечка окончательно подтвердится.

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© Служба новостей «URA.RU»
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