В интернет утекли сведения о 14 миллионах компаний и покупателей

В интернете оказались 14 миллионов данных о юридических и физических лицах. Утечка информации в сеть произошла по вине оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас», сервер которого стал общедоступным на три дня.
Гендиректор «Дримкас» Павел Толстоносов рассказал, что сбой произошел из-за кибератак на сервер. «Проводится дополнительный аудит и модернизация системы безопасности», — цитируют начальника компании «Известия». При этом эксперты издания не верят, что причина утечки сведений связана с атакой хакеров.
Информация, попавшая в интернет, включает в себя адреса, названия компаний, почты и номера телефонов. Кроме того, злоумышленники получили данные о покупках в магазине и уплаченных налогах.
Федеральная налоговая служба подтвердила, что в открытый доступ фискальные данные попали впервые. Компанию «Дримкас», виновную в потере данных, ждет штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, если утечка окончательно подтвердится.