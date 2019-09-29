Bloomberg узнал о тайной встрече «дочери Путина» с генетиками

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На встрече обсуждалось редактирование ДНК человекаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из медицинских учреждений Москвы этим летом состоялась закрытая встреча ведущих российских генетиков, которые обсуждали эксперимент биолога Дениса Ребрикова, связанный с редактированием ДНК. На этой встрече присутствовала предполагаемая дочь президента России Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Ребриков предложил изменить ДНК будущего ребенка с помощью генных технологий. Дело в том, что родители ребенка имеют нарушения слуха, но хотели бы, чтобы у новорожденного не было таких проблем. Многие ученые раскритиковали эту идею, так как редактирование ДНК запрещено во всех странах.

Предложение Ребрикова обсуждалось на встрече с предполагаемой дочерью Путина. Специалисты представили ей все аргументы за и против этого эксперимента. По данным издания, Воронцова не дала конкретного ответа, хотя при этом признала, что прогресс остановить невозможно. Она призвала запретить такие эксперименты частному сектору и доверить их исключительно государству.

Директор НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, академик РАН Андрей Лисица подтвердил, что встреча ученых-генетиков и представителей Минздрава действительно состоялась в конце июля в Медико-генетическом научном центре. О составе ее участников он не стал ничего говорить, однако призвал «не мистифицировать» мероприятие, пишет РБК. По словам академика, аналогичные встречи проходят на регулярной основе.

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