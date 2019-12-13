Захарова высмеяла слухи про Лаврова, которого Зеленский довел до «синего каления»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский довел главу МИД России Сергея Лаврова до «синего каления» на нормандском саммите. Информацию она разместила на своей странице в Facebook.
«В тот момент, когда „Зеленский доводил Лаврова до синего каления, из-за чего его даже не было на пресс-конференции“, Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — рассказала она.
Гордон ранее сообщил со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова, что во время встречи Зеленский иронизировал над Лавровым, из-за чего министр якобы не появился на итоговой пресс-конференции, пишет RT.
Нормандский саммит, который посетили главы России, Украины, Франции и Германии, прошел 9 декабря в Париже, напоминает «Национальная служба новостей». На нем обсуждалось урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности был принят план действий до апреля 2020 года, пишет агентство Nation News.