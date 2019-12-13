13 декабря 2019

Захарова высмеяла слухи про Лаврова, которого Зеленский довел до «синего каления»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Мария Захарова опровергла слова украинского журналиста о главе МИД РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский довел главу МИД России Сергея Лаврова до «синего каления» на нормандском саммите. Информацию она разместила на своей странице в Facebook.

«В тот момент, когда „Зеленский доводил Лаврова до синего каления, из-за чего его даже не было на пресс-конференции“, Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — рассказала она.

Гордон ранее сообщил со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова, что во время встречи Зеленский иронизировал над Лавровым, из-за чего министр якобы не появился на итоговой пресс-конференции, пишет RT.

Нормандский саммит, который посетили главы России, Украины, Франции и Германии, прошел 9 декабря в Париже, напоминает «Национальная служба новостей». На нем обсуждалось урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности был принят план действий до апреля 2020 года, пишет агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...