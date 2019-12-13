Путин рассказал о самом главном, что ждет Россию в 2020 году

Президент России Владимир Путин рассказал, какое событие станет главным в 2020 году. Это празднование 75-летнего юбилея в Великой Отечественной войне, заявил президент в ходе общения с работниками завода «КамАЗ» в Набережных Челнах. При этом Путин не смог ответить на вопрос, какой момент в уходящем году он бы назвал самым знаменательным, сообщает РИА «Новости».
«Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — заявил Путин.
Также во время общения с работниками предприятия Путин признался, что в начале каждого нового дня он уже не помнит, чем заканчивался предыдущий. По словам президента страны, многие события идут «прямо с колес».
Общение Путина с сотрудниками «КамАЗа» проходило во время визита президента в Набережные Челны. Там Путин поздравил команду завода с 50-летием предприятия. Телеканал RT вел прямую трансляцию его выступления.