Путин рассказал о самом главном, что ждет Россию в 2020 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Президент считает главным событием юбилей победы в Великой Отечественной войнеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал, какое событие станет главным в 2020 году. Это празднование 75-летнего юбилея в Великой Отечественной войне, заявил президент в ходе общения с работниками завода «КамАЗ» в Набережных Челнах. При этом Путин не смог ответить на вопрос, какой момент в уходящем году он бы назвал самым знаменательным, сообщает РИА «Новости».

«Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — заявил Путин.

Также во время общения с работниками предприятия Путин признался, что в начале каждого нового дня он уже не помнит, чем заканчивался предыдущий. По словам президента страны, многие события идут «прямо с колес».

Общение Путина с сотрудниками «КамАЗа» проходило во время визита президента в Набережные Челны. Там Путин поздравил команду завода с 50-летием предприятия. Телеканал RT вел прямую трансляцию его выступления.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...