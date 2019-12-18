Правительство оплатит жертвам теракта в Беслане лечение за рубежом

Власти готовы помочь жертвам страшного теракта получить лечение за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат-единоросс Зураб Макиев внес в Госдуму законопроект, дающий пострадавшим в результате захвата заложников в бесланской школе право на лечение за границей на средства федерального бюджета. Ожидается, что законодательная инициатива получит поддержку правительства и будет принята уже в ближайшее время.

«Во-первых, речь идет о случаях, когда нужна высокотехнологичная помощь или реабилитация. Бывает, что ее способны оказать всего несколько медучреждений в мире. Во-вторых, сразу после теракта тяжелораненые проходили лечение в клиниках за рубежом, потом там же были регулярные реабилитации. У них в этих медцентрах есть свои лечащие врачи, которые много лет следят за динамикой лечения. Пострадавшие должны иметь возможность продолжать лечение именно там, где начали», — рассказал автор законопроекта « Коммерсанту ».

Ранее дополнительно поддержать жертв теракта в Беслане пообещал президент РФ Владимир Путин: глава государства сделал это в ходе состоявшегося 10 декабря заседания президентского Совета по правам человека, отмечает RT.

В 2004 году террористы захватили школу в Беслане. Заложниками тогда стали 1116 человек. В результате захвата школы и последующего штурма погибли 333 человека, 186 из них дети. Инвалидами остались 126 человек, среди них 70 детей. Погибшие при теракте были похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов», напоминает «Национальная служба новостей».

Недавно представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева публично заявила о том, что в скором времени бесланская школа №1 в Северной Осетии, где в 2004 году случился теракт, может стать памятником федерального значения. Кроме того, все семьи, потерявшие детей в результате страшного теракта в школе Беслана в скором времени будут получить ежемесячную солидную надбавку к своей пенсии.