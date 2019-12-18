Федеральный министр отметил заслуги главы уральской корпорации

Председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных получила почетную грамоту от министра энергетики России Александра Новака.
Награда вручена в канун профессионального праздника корпорации и ее руководителей — Дня энергетика. «За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд», — говорится в документе.
Татьяна Черных возглавляет совет директоров «Корпорации СТС» с 2008 года, ранее она занимала руководящие должности в «Тюменьэнерго», «Уральской энергетической управляющей компании», была советником генерального директора «МРСК Урала и Волги».
«Корпорация СТС» — это один из крупнейших в России энергетических холдингов, чьи активы в основном сосредоточены в регионах УрФО. Деятельность Корпорации носит социально-значимый характер, отвечает за жизнеобеспечение и энергобезопасность регионов. Добавим, Александр Новак возглавляет Минэнерго с 2012 года и является одним из самых авторитетных членов кабмина.