Норвегия разместила новую военную бригаду на границе с Россией

Власти Норвегии создали новую военную бригаду в приграничной с Россией области Финнмарк. Об этом сообщило министерство обороны страны. Новое соединение, получившее название Финнмаркская бригада стало первым, созданным в Норвегии с 1982 года.
«Норвегия не сформировывала новых бригад с 1982 года. После торжественного празднования в военном городке в коммуне Порсангер Финнмаркская бригада стала реальностью», — говорится в заявлении норвежского военного ведомства. По данным Минобороны, командование Финнмаркской бригадой принял Юн Олав Фуглем.
В Норвегии отметили, что уже разработан план развития соединения до 2032 года. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик объяснил создание бригады изменением ситуации в сфере безопасности на фоне соседства с Россией.
В Минобороны уточнили, что сейчас в стране действуют две бригады — новосозданная Финнмаркская и уже существующая «Север». В перспективе власти планируют формирование еще одной — бригады «Юг».
В апреле правительство Норвегии предложило выделить около 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты для новой бригады. В прошлом году представители Норвегии также сообщали, что НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии в 140 километрах от российской границы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.