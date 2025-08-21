Норвегия разместила новую военную бригаду на границе с Россией

В Норвегии создали военную бригаду
В Норвегии создали военную бригаду

Власти Норвегии создали новую военную бригаду в приграничной с Россией области Финнмарк. Об этом сообщило министерство обороны страны. Новое соединение, получившее название Финнмаркская бригада стало первым, созданным в Норвегии с 1982 года. 

«Норвегия не сформировывала новых бригад с 1982 года. После торжественного празднования в военном городке в коммуне Порсангер Финнмаркская бригада стала реальностью», — говорится в заявлении норвежского военного ведомства. По данным Минобороны, командование Финнмаркской бригадой принял Юн Олав Фуглем.

В Норвегии отметили, что уже разработан план развития соединения до 2032 года. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик объяснил создание бригады изменением ситуации в сфере безопасности на фоне соседства с Россией.

В Минобороны уточнили, что сейчас в стране действуют две бригады — новосозданная Финнмаркская и уже существующая «Север». В перспективе власти планируют формирование еще одной — бригады «Юг».

В апреле правительство Норвегии предложило выделить около 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты для новой бригады. В прошлом году представители Норвегии также сообщали, что НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии в 140 километрах от российской границы.

