Тюменский солдат, пострадавший при расстреле в Забайкалье, пришел в себя

Состояние Евгения Графова улучшилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский солдат Евгений Графов, раненный при расстреле в Забайкалье 25 октября, пришел в себя и уже узнает родственников. Об этом «URA.RU» рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Отключили аппарат искусственного дыхания. Перевели в спец.палату для восстановления работы мышц. Но вроде в кому еще вводят время от времени, родственников узнает, правая рука двигается», — сказал собеседник агентства.

Оперативно получить комментарий мамы Евгения — Ирины — не удалось. Ранее она сообщала, что состояние ее сына улучшилось. Он стал реагировать на голоса родных и улыбаться. Евгений был призван в армию из тюменского села Аромашево. Служил в Забайкалье. 25 октября уроженец села Вагай (Тюменская область) Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух или более лиц». Земляки тюменца, считают, что того довели до совершения преступления. Позже эта информация подтвердилась. Стрелок был признан потерпевшим по делу о неуставных взаимоотношениях. 28 декабря обвиняемые в издевательствах признали свою вину.