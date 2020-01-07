06 января 2020

Польша хочет запретить России трактовать историю

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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, флаг, польша
Польские парламентарии возмутились высказыванием Владимира ПутинаФото: pixabay.com / Pixabay License

В Польше предложили на законодательном уровне запретить России толковать исторические события со своей точки зрения. Об этой инициативе в Twitter рассказала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — высказалась вице-спикер в соцсети. Кидава-Блоньска также отметила, что законопроект «о пресечении попыток переиначить историю и клеветы на Польшу с российской стороны» парламентарии представят на следующем заседании польского сейма.

В свою очередь, глава фракции «Право и справедливость» в парламенте Польши Рышард Терлецкий заявил, что члены комитета по внешней политике уже разрабатывают проект закона. По оценке Терлецкого, работу над ним парламентарии завершат 8 января. К участию в подготовке закона депутат пригласил всех членов парламента.

Недовольство польской стороны вызвали высказывания российского президента Владимира Путина — в конце декабря он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Юзефа Липского, который представлял интересы Польши в нацистской Германии, напоминает телеканал RT. Ссылаясь на архивные документы, Путин рассказал, что Липский поддержал идею лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера выслать всех евреев в африканские колонии, что означало бы их неминуемую гибель, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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