Reuters: украинские морги переполнены из-за огромных потерь ВСУ

Украинские лаборатории судмедэкспертизы столкнулись с критическим наплывом тел погибших военных, что привело к серьезным трудностям в их идентификации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинского министра внутренних дел Игоря Клименко и экспертов в области судмедэкспертизы.
«Украинские лаборатории судмедэкспертизы переполнены не только из-за внезапного поступления очень большого количества тел, но также из-за трудностей в определении их принадлежности <...> Поток тел служит напоминанием украинских потерь», — пишет Reuters. Там передали слова Клименко, который отметил, что из-за такого большого количества тел в моргах их идентификация затянется более чем на год. Сотрудники моргов, по его данным, работают большую часть дня.
С 2022 года на Украине число лабораторий, способных проводить анализ ДНК, увеличилось с девяти до 20. Однако даже такое расширение не позволяет справиться с объемом работы: сотрудники лабораторий отмечают, что были шокированы количеством поступающих тел, особенно после обменов с Россией.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стали обмены пленными и передача Киеву тел более семи тысяч погибших военнослужащих. Хакерская группировка KillNet заявляла о взломе базы данных Генштаба ВСУ, где, по их утверждению, содержатся данные о потерях украинской армии с 2022 года — 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести.
