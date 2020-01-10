ВМС США обвинили российский корабль в агрессивном сближении в Аравийском море. ВИДЕО

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Клипарт. Американский эсминец Porter, фото с сайта Военно-морские сил США. Екатеринбург , сша, эсминец, рorter
Сближение кораблей произошло в северной части Аравийского моря (архивное фото)Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России сблизился с американским эсминцем Farragut. Такие действия командование 5-го флота Военно-морских сил (ВМС) США назвало «агрессивными».

«В четверг, 9 января, российский боевой корабль агрессивно подошел к кораблю США (DDG 99), который занимался обычными операциями в северной части Аравийского моря», — сообщается в Twitter американских ВМС.

По данным ВМС США, эсминец запросил смену курса российского корабля. В ведомстве отмечают, что при таком сближении была угроза столкновения. После этого российский корабль изменил курс.

В Минобороны России заявили, что информация об «опасном» сближении не соответствует действительности, пишет ТАСС.

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