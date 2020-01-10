Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России сблизился с американским эсминцем Farragut. Такие действия командование 5-го флота Военно-морских сил (ВМС) США назвало «агрессивными».
«В четверг, 9 января, российский боевой корабль агрессивно подошел к кораблю США (DDG 99), который занимался обычными операциями в северной части Аравийского моря», — сообщается в Twitter американских ВМС.
По данным ВМС США, эсминец запросил смену курса российского корабля. В ведомстве отмечают, что при таком сближении была угроза столкновения. После этого российский корабль изменил курс.
В Минобороны России заявили, что информация об «опасном» сближении не соответствует действительности, пишет ТАСС.
On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 10 января 2020 г.