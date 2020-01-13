Россияне стали с оптимизмом смотреть в будущее

Больше россиян стали верить в то, что будущий год будет удачным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне стали оптимистичнее смотреть на будущее. Количество людей, которые уверены, что 2020 год станет для них удачным, достигло рекордных показателей за последние семь лет. Это следует из данных опроса Левада-центра, проведенного 12—18 декабря прошлого года.

Всего в исследовании приняли участие 1608 человек старше 18 лет. Так, 65% респондентов считают, что 2020 год будет спокойным для них и их семей. Такой процент стал рекордным с 2013 года. 63% опрошенных полагают, что наступивший год станет лучше предыдущего. При этом в прошлом году в это верили лишь 58%.

Также стало меньше людей, которые думают, что в предстоящем году наступит экономический кризис — 45% против 53%. Меньшее количество россиян ожидает вооруженных конфликтов с соседними странами. Если в прошлом году таковых было 34%, то в этот раз их 23%. Также меньше людей верят, что война начнется с США или НАТО — 14% против 19%.