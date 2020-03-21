New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Американские эксперты полагают, что по окончании пандемии Россия восстановится гораздо быстрее других странФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Благодаря западным санкциям экономика в России оказалась подготовленной к мировому кризису. Об этом заявили аналитики американской газеты New York Times.

«Именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца — глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на американское издание. По мнению аналитиков, российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям. Именно поэтому эксперты полагают, что по окончании пандемии Россия восстановится гораздо быстрее других стран.

Ранее Институт международных финансов Вашингтона объявил о начале экономического кризиса в мире. Рецессия уже наблюдается в Америке, Японии и странах Европы. Возникли проблемы и у Саудовской Аравии — она передумала давать обещанные скидки на поставки нефти, поскольку потеряла более 13 млрд долларов (менее 5% бюджета) и начала сокращать расходы. По оценкам аналитиков, рост мировой экономики из-за развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса составит не 1,6%, а 0,4%.

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