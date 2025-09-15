Вся сеть новых лабораторий Роспотребнадзора начала работу

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции участвовал в церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в различных регионах страны. Открыты объекты в Оренбурге, Волгоградской области, Воронеже и других. Трансляция церемонии велась на телеканале «Россия 24».
В Оренбурге открыт современный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии, позволяющая обеспечить контроль качества воды, воздуха и пищевых продуктов. Также открыт новый корпус научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, в котором будут диагностироваться инфекционные болезни, проводиться вирусологические исследования.
Также открыт новый центр гигиены и эпидемиологии в Воронеже. В нем будут проводиться исследования опасных инфекций. Также восстановлен административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике, в Мариуполе. Там расположилась санитарно-гигиеническая лаборатория, бактериологическая лаборатория, лаборатория паразитологических исследований.
Также построен новейший лабораторно-научный комплекс зданий «Противочумная станция Роспотребнадзора» в Симферополе. Его площадь составляет 9,9 тысячи квадратных метров. Предназначение станции заключается в исследовании всех опасных инфекций и токсинов.
