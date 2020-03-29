Стрелков рассказал, как коронавирус ударил по простым жителям Донбасса

Игорь Стрелков заявил об экономической блокаде ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространение пандемии коронавируса резко ухудшило положение жителей Донбасса, которые оказались заперты на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Резко ухудшилась жизнь простых дончан. Самыми ущемленными оказались люди, которые не успели получить российские паспорта», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в условиях, когда и Украина, и Россия закрыли свои границы, жители Донбасса не могут никуда попасть. Он отметил, что таких людей в регионе еще много.

По мнению Стрелкова, ДНР и ЛНР оказались оторваны от внешнего мира, что отражается на благополучии его жителей. «Фактически сейчас регион блокирован с экономической точки зрения», — отметил он.

Ранее Стрелков в разговоре с URA.RU предупредил о вероятных военных столкновениях в Донбассе на фоне распространения коронавируса. До этого на Украине из-за пандемии Covid-19 сорвалась подготовка к переговорам Киева и самопровозглашенных республик.