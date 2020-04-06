Автомобиль блогера Павла Петеля влетел под фуру Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Известный своим эпатажным имиджем блогер Павел Петель погиб в ДТП. Авария произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье, в районе Подольска.

«По показаниям очевидцев, автомобиль Петеля марки Mercedes влетел в стоящую фуру на скорости 200 км/ч. Люксовая легковушка вошла под большегруз почти на половину», — передает «Пятый канал». По данным канала, помимо водителя, в момент аварии в машине находились два пассажира. Все погибли на месте. Подробности инцидента выясняются.

Петель известен эпатажными появлениями в женской одежде и с макияжем, а также участием в шоу «Давай поженимся». Также он вел блог в YouTube, где в образе «богатой женщины» рассуждал о моде.

Видео: «Пятый канал», «Известия»