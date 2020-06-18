Минтруд РФ назвал причины сокращения оплаты больничного

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Ранее, как напоминает RT , Совет Федерации поддержал законопроект о повышении оплаты больничных листов до уровня МРОТ (12 130 рублей в месяц).

Отмечается, что граждане, которые имеют стаж более восьми лет, получают пособие в размере 100% от среднего заработка. Если стаж работника от пяти до восьми лет — 80% от среднего заработка. Те, у кого стаж работы до пяти лет получают 60% от среднего заработка.

«Если в больничном листке проставлена отметка о нарушении режима, то пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, независимо от стажа и заработка гражданина», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, такой расчет возможен в случае, если сотрудник получил травму, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как рассказали в Минтруде России, такой расчет может быть применен в том случае, если работник без уважительной причины нарушил режим, который предписал врач. Еще одним основанием для снижения размера пособия является неявка в назначенное время на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы (без уважительных причин).

Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается, как правило, исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного. Но существует ряд случаев, когда пособие рассчитывается от минимального размера оплаты труда, а не от уровня заработной платы.

Существует несколько оснований для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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