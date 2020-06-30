В Европе захватывают дома россиян

Пока неизвестно, когда россияне смогут навестить свою недвижимость в Испании Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время карантина в европейских странах набрал обороты сквоттинг — самовольное заселение в пустующее жилье. Больше всего таких случаев наблюдается в Испании, где россияне покупают недвижимость чаще, чем в Турции, Египте и Таиланде.

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями», — цитирует «Газета.ru» россиянку Наталью, которая живет в Испании. По ее словам, в дома заезжают выходцы из африканских стран, СНГ, Восточной Европы и Южной Америки.

Наталья, которая проживает в северной части Испании, рассказала, что местные жители вынуждены объединяться и выгонять из жилых помещений сквоттеров. Она объяснила, что в некоторых европейский странах закон может встать на сторону самовольно заселившегося жильца, а не собственника. По мнению суда, любой человек имеет право на жилье, и, чтобы выгнать сквоттера, могут понадобиться годы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте новых случаев коронавируса в Европе, передает «Национальная служба новостей». Посол России в Бельгии Александр Токовинин выразил мнение, что Россия вряд ли войдет в список стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы с 1 июля, пишет RT.

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