В ресторанах России начнут готовить по звонку

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В начале июля Роспотребнадзор разработал правила для ресторанов . Так, перед началом рабочей смены работникам предприятия стали измерять температуру, обеспечивать их медицинскими масками, напоминает Life .

Однако введение новых положений не обсуждалось с профессиональным сообществом, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, добавив, что гости заведений и сейчас не обязаны оставлять чаевые. По его словам, нормы дублируют положения из действующего законодательства и создают дополнительные основания для проведения проверок общепита.

Согласно новым правилам, гости заведений смогут оформлять заказы еще до прихода в ресторан — по телефону или онлайн. Кроме того, пункты общепита не смогут без согласия гостя оказывать дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости блюда, указанной в меню, например чаевые.

Правила коснутся работы не только кафе и ресторанов, но и баров, столовых и других мест питания. «Они разработаны в рамках „дорожной карты“ по реализации механизма „регуляторной гильотины“ взамен предыдущих подзаконных актов», — пишет РБК. Нормы, принятые еще в 1997 году, утрачивают силу с 1 января 2021 года.

В кафе и ресторанах России можно будет заказать еду заранее. Об этом сообщается в новых правилах работы заведений общепита, разработанных Роспотребнадзором.

Гости заведений смогут заказывать еду перед приходом в ресторан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно