18 июля 2020

В ресторанах России начнут готовить по звонку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Kitchen. Екатеринбург
Гости заведений смогут заказывать еду перед приходом в ресторан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В кафе и ресторанах России можно будет заказать еду заранее. Об этом сообщается в новых правилах работы заведений общепита, разработанных Роспотребнадзором.

Правила коснутся работы не только кафе и ресторанов, но и баров, столовых и других мест питания. «Они разработаны в рамках „дорожной карты“ по реализации механизма „регуляторной гильотины“ взамен предыдущих подзаконных актов», — пишет РБК. Нормы, принятые еще в 1997 году, утрачивают силу с 1 января 2021 года.

Согласно новым правилам, гости заведений смогут оформлять заказы еще до прихода в ресторан — по телефону или онлайн. Кроме того, пункты общепита не смогут без согласия гостя оказывать дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости блюда, указанной в меню, например чаевые.

Однако введение новых положений не обсуждалось с профессиональным сообществом, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, добавив, что гости заведений и сейчас не обязаны оставлять чаевые. По его словам, нормы дублируют положения из действующего законодательства и создают дополнительные основания для проведения проверок общепита.

В начале июля Роспотребнадзор разработал правила для ресторанов. Так, перед началом рабочей смены работникам предприятия стали измерять температуру, обеспечивать их медицинскими масками, напоминает Life.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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