Жириновский предсказал войны за воду и голод

Михаил Мишустин поддержал опасения Владимира Жириновского по поводу голода в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россию ждут голод и войны за питьевые ресурсы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседании Госдумы на котором проходит отчет работы правительства за прошедшие полгода.

«У нас [в мире] впереди голод и войны за воду», — сказал Жириновский. Он отметил, что не нужно, «стонать» о том, что рождаемость низкая, а нужно работать. По его словам, схожая демографическая ситуация сейчас есть и в других странах. Позднее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что разделяет опасения лидера ЛДПР по поводу войн и голода.

Ранее Мишустин во время своего выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил, что повышение качества жизни каждого жителя страны является приоритетной целью правительства РФ. По словам председателя правительства, число безработных в России выросло с апреля в 3,5 раза и достигло 3 млн человек, передает агентство Nation News.

URA.RU анализировало, что за полгода работы Мишустина в качестве премьера, в России изменился расклад сил в элите. В частности, ослабилось влияние команды экс-премьера Дмитрия Медведева.