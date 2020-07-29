Корпорация Google показала очередной пример политической цензуры, заблокировав канал «Царьград» в YouTube. Так считают в Министерстве иностранных дел РФ (МИД).
«Решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации», — передает слова представителей МИД «Ридус».
Там отметили, что монополисты технологического рынка снова пошли на поводу у властей США, которые проводят «зачистку глобального информационного поля от российских источников». Кроме этого, аккаунт заблокировали в важный для христиан праздник — День крещения Руси. В МИД уверены, что это выглядит цинично. «Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример», — добавила официальный представитель министерства Мария Захарова.
В ночь на 28 июля YouTube заблокировал без объяснения причин канал «Царьграда». На самом телеканале произошедшее назвали «абсолютной неожиданностью», поскольку видеохостинг не выносил каких-либо предупреждений и не уведомлял о грядущей блокировке.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.