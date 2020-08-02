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Самое актуальное в Курганской области на 3 августа. В Кургане случилась коммунальная авария, скандальный рынок отремонтируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, машины, торговые ряды, рынок, парковка автомобилей, некрасовский рынок
На Некрасовском рынке сносят павильоны перед капитальной реконструкцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 40 домов в Кургане остались без воды — рынок бывшего лидера ОПГ ждет реконструкция — в Кургане открыли школьные базары — два пляжа закрыты из-за нарушений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

В Кургане десятки домов остались без воды

На рынке в Кургане началась реконструкция

Школьные базары открылись в Кургане

  • В Кургане с 1 августа открылись ярмарки школьных товаров. Горожане смогут приобрести школьные товары на специализированных ярмарках на Центральном рынке. С 10 августа открывается специализированная ярмарка «Школьный базар» рядом с Центром культуры и досуга «Современник».

Два пляжа закрыты до «особого распоряжения»

  • Зоны отдыха «Голубые озера» и бульвар Солнечный закрыты для купания и отдыха из-за того, что почва в этих местах отдыха не соответствует требованиям СанПиН. По словам чиновников, запрет будет действовать «до особого распоряжения».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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