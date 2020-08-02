На Некрасовском рынке сносят павильоны перед капитальной реконструкцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 40 домов в Кургане остались без воды — рынок бывшего лидера ОПГ ждет реконструкция — в Кургане открыли школьные базары — два пляжа закрыты из-за нарушений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

В Кургане десятки домов остались без воды

Без холодной воды после аварии на водопроводе в Кургане остались 45 домов. В числе тех, кто лишился водоснабжения, оказалась и местная городская администрация. Когда в этих домах появится вода, пока неизвестно.

На рынке в Кургане началась реконструкция

На Некрасовском рынке в Кургане начали сносить павильоны, которые когда-то выделялись мэрией экс-главарю ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову, но сейчас принадлежат другим предпринимателям. Торговые точки убирают, так как рынок ждет реконструкция.

Школьные базары открылись в Кургане

В Кургане с 1 августа открылись ярмарки школьных товаров. Горожане смогут приобрести школьные товары на специализированных ярмарках на Центральном рынке. С 10 августа открывается специализированная ярмарка «Школьный базар» рядом с Центром культуры и досуга «Современник».

Два пляжа закрыты до «особого распоряжения»

Зоны отдыха «Голубые озера» и бульвар Солнечный закрыты для купания и отдыха из-за того, что почва в этих местах отдыха не соответствует требованиям СанПиН. По словам чиновников, запрет будет действовать «до особого распоряжения».