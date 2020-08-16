Мишустин предложил продлить выплаты медикам за борьбу с COVID

Предложения продлить выплаты медработникам направят президенту России
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Правительство России хочет предложить президенту Владимиру Путину продлить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Мы доложим президенту предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении стимулов врачей и среднего медперсонала», — цитирует Мишустина RT. Региональные доплаты медикам будут продолжаться до декабря, отметил глава кабмина.
Ранее сообщалось, что медработники, работающие в «красных» зонах, смогут присоединиться к тестам вакцины от COVID-19. Вакцинация стартует примерно через месяц, передает телеканал 360.
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