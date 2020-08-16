16 августа 2020

Мишустин предложил продлить выплаты медикам за борьбу с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложения продлить выплаты медработникам направят президенту России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России хочет предложить президенту Владимиру Путину продлить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы доложим президенту предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении стимулов врачей и среднего медперсонала», — цитирует Мишустина RT. Региональные доплаты медикам будут продолжаться до декабря, отметил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что медработники, работающие в «красных» зонах, смогут присоединиться к тестам вакцины от COVID-19. Вакцинация стартует примерно через месяц, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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