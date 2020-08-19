В Америке захотели получить российскую вакцину от коронавируса

Власти Мексики (Латинская Америка — прим. ред.) заинтересованы в присоединении к испытаниям российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в своем Twitter.
«Я выразил нашу заинтересованность в участии в третьей фазе испытаний [вакцины от коронавируса „Спутник V“] ради скорейшего получения вакцины в Мексике», — написал Эбрард. Он обсудил российскую вакцину на встрече с послом РФ Виктором Коронелли. По словам главы мексиканского МИД, встреча с Коронелли прошла хорошо, и страны продвинулись вперед в решении вопроса о покупке вакцины.
Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в России 11 августа. По сообщению Минздрава России производство вакцины запустили 15 августа, передает «Ридус». Производство начали параллельно со стартом третьего этапа ее испытаний.
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