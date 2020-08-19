19 августа 2020

В Америке захотели получить российскую вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы, covid, ковид, спутник v
Мексика заинтересована в том, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Мексики (Латинская Америка — прим. ред.) заинтересованы в присоединении к испытаниям российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в своем Twitter.

«Я выразил нашу заинтересованность в участии в третьей фазе испытаний [вакцины от коронавируса „Спутник V“] ради скорейшего получения вакцины в Мексике», — написал Эбрард. Он обсудил российскую вакцину на встрече с послом РФ Виктором Коронелли. По словам главы мексиканского МИД, встреча с Коронелли прошла хорошо, и страны продвинулись вперед в решении вопроса о покупке вакцины.

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в России 11 августа. По сообщению Минздрава России производство вакцины запустили 15 августа, передает «Ридус». Производство начали параллельно со стартом третьего этапа ее испытаний.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...