Блогера Алексея Навального, который находится в коме, опасно транспортировать. Об этом рассказал главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
«Состояние пациента стабилизировано, но остается тяжелым. В текущей ситуации говорить о транспортировке пациента преждевременно», — сообщил главврач о состоянии Навального. По словам Мураховского, специалисты омского Миздрава и московского медико-хирургического Центра им. Пирогова осмотрели блогера, изучили динамику его состояния в течение суток. Часть исследований проводилась на оборудовании в Москве. Врачи исключили у пациента вирусные заболевания, черепно-мозговые травмы, инфаркт и инсульт.
Еще до запрета врачей перевозить Навального из Германии за блогером вылетел спецрейс. Самолет уже приземлился в Омске.
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел в Москву из Томска. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали. Сейчас он находится в коме. Следствие полагает, что пациент отравился психодислептиками. Ядов в организме Навального врачи не обнаружили, уточняет RT. Уголовного дела правоохранители не заводили, добавил источник в органах. Блогера опросят, как только он придет в сознание.
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