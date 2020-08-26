Восстановлена полная хроника перевозки Навального в Германию

В затягивании трансфера блогера в Германию виноваты немецкие медики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Полная хронология транспортировки Алексея Навального в Германию опровергает слова родных блогера о том, что трансфер затягивала российская сторона. Согласно представленным данным, именно немецкие врачи задерживали вылет из России.

«Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы», — сообщает « Коммерсант ». По имеющейся в расположении издания хронологии, немецкие врачи фактически задержали рейс на несколько часов.

21 августа в 12:10 самолет со специалистами из Германии совершил посадку в омском аэропорту. Спустя 20 минут им было предложено лично осмотреть Навального и провести консилиум по его дальнейшей судьбе. Однако, немецкие врачи ответили, что не собираются осматривать блогера в омской больнице и поехали в гостиницу. Только в 17:00 по местному времени после разговора с сотрудниками омской больницы, немцы прибыли к Навальному и провели его осмотр.

В 23:10 борт международной санавиации назначил вылет в Германию на 8 утра 22 августа. При этом от российских медиков поступало предложение ускорить вылет, на что от немецкой стороны был получен отрицательный ответ.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы Томск. Самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту, откуда мужчину отвезли в больницу. Жена блогера Юлия Навальная приняла решение о его трансфере в Германию, а затем обвинила врачей омской больницы в затягивании времени. Также, по словам медиков, Навальная так и не поблагодарила их за спасение жизни мужа.

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