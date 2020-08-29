Пользователи соцсетей оплакивают ушедшего из жизни народного артиста СССР Владимира Андреева. Всего два дня назад, 27 августа, актер отметил свое 90-летие.
«Только вчера поздравляли с юбилеем. Как гром среди ясного неба. Светлая память! Наталье Селезневой (жене Владимира Андреева) — соболезнования», — комментирует «ВКонтакте» смерть артиста Алиса Викулина.
Многие пользователи выражают соболезнования близким актера. Некоторые желают самому Андрееву царствия небесного. Также часто артиста вспоминают как сказочного принца или царя. Именно в таких ролях россияне запомнили Андреева. «Он себя плохо чувствовал. Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия», — цитирует ректора ГИТИСа Григория Заславского о смерти актера «Пятый канал».
Владимир Андреев ушел из жизни 29 августа. Причиной смерти актера мог стать микроинсульт, уточняет ТАСС. Похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище.
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