В соцсетях скорбят о смерти актера Владимира Андреева. СКРИНЫ

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В соцсетях вспоминают Владимира Андреева как талантливого актера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи соцсетей оплакивают ушедшего из жизни народного артиста СССР Владимира Андреева. Всего два дня назад, 27 августа, актер отметил свое 90-летие.

«Только вчера поздравляли с юбилеем. Как гром среди ясного неба. Светлая память! Наталье Селезневой (жене Владимира Андреева) — соболезнования», — комментирует «ВКонтакте» смерть артиста Алиса Викулина.

Многие пользователи выражают соболезнования близким актера. Некоторые желают самому Андрееву царствия небесного. Также часто артиста вспоминают как сказочного принца или царя. Именно в таких ролях россияне запомнили Андреева. «Он себя плохо чувствовал. Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия», — цитирует ректора ГИТИСа Григория Заславского о смерти актера «Пятый канал».

Владимир Андреев ушел из жизни 29 августа. Причиной смерти актера мог стать микроинсульт, уточняет ТАСС. Похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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