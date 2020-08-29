29 августа 2020

Дибров раскрыл размер своей пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, дибров дмитрий
Дибров считает, что получает пенсию согласно стажу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что его пенсия составляет 33 тысячи рублей. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Я стал пенсионером на этой неделе», — рассказал телеведущий. Он считает, что ему платят такое пособие, так как его «трудовая книжка без единого перерыва в стаже».

В феврале телеведущий перенес микроинсульт, передает «Национальная служба новостей. Он был экстренно доставлен в больницу после того, как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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