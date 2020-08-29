Дибров раскрыл размер своей пенсии

Дибров считает, что получает пенсию согласно стажу
Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что его пенсия составляет 33 тысячи рублей. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
«Я стал пенсионером на этой неделе», — рассказал телеведущий. Он считает, что ему платят такое пособие, так как его «трудовая книжка без единого перерыва в стаже».
В феврале телеведущий перенес микроинсульт, передает «Национальная служба новостей. Он был экстренно доставлен в больницу после того, как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь».
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