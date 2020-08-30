Стало известно, из-за чего разбился Су-27 в Крыму

Причиной крушения Су-27 в марте текущего года стал взрыв двигателя ракеты. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
«Взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска стал причиной крушения истребителя», — приводит слова Байнетова ТАСС в своем telegram-канале. Отмечается, что к таким выводам пришли во время расследования.
Ранее сообщалось, что самолет мог упасть в акваторию Черного моря при проведении плановых полетов. Как сообщили в Минобороны, Су-27 подавал аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии. К поиску пилота подключали силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа.
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