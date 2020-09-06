Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал теперь делит одну камеру с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым. Первого обвиняют в причастности к организации убийств, второго — в хищении и выводе за границу четырех миллиардов рублей. Пользователи соцсетей высказались о создании нового политического тандема, который они назвали «Закрытым правительством».
Ранее адвокат Иван Миронов предположил, что Михаила Абызова могли подселить к Сергею Фургалу как агента. Таким образом оперативники могут пытаться узнать больше информации у арестованного губернатора, считает Миронов. Сам Фургал рассказал, что у него с Абызовым сложились нормальные отношения, как и с сотрудниками «Лефортово», передает телеканал 360. В СИЗО бывший губернатор Хабаровского края останется до декабря, пишет агентство Nation News.