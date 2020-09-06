В соцсетях гадают, чем займутся Фургал и Абызов в одной камере. «Формируют закрытое правительство»

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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Сергей Фургал и Михаил Абызов находятся в СИЗО «Лефортово» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал теперь делит одну камеру с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым. Первого обвиняют в причастности к организации убийств, второго — в хищении и выводе за границу четырех миллиардов рублей. Пользователи соцсетей высказались о создании нового политического тандема, который они назвали «Закрытым правительством».

Некоторые причисляют Фургала и Абызова к высшем слоям населения
СИЗО «Лефортово» сравнивают с кафе, в котором можно обсудить вопросы за чашкой кофе
Некоторые строят теории, чем на самом деле займутся Фургал и Абызов в одной камере
Пользователи считают, что задержанным есть чему поучиться друг у друга

Ранее адвокат Иван Миронов предположил, что Михаила Абызова могли подселить к Сергею Фургалу как агента. Таким образом оперативники могут пытаться узнать больше информации у арестованного губернатора, считает Миронов. Сам Фургал рассказал, что у него с Абызовым сложились нормальные отношения, как и с сотрудниками «Лефортово», передает телеканал 360. В СИЗО бывший губернатор Хабаровского края останется до декабря, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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